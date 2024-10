Teleriscaldamento, un incontro pubblico per presentare il progetto ai cittadini (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mercoledì 23 ottobre alle 21 presso l’hotel Petrarca di Montegrotto Terme ci sarà un incontro pubblico per presentare ai cittadini delle Terme Euganee un innovativo progetto di Teleriscaldamento. L’iniziativa, finanziata con fondi PNRR, utilizzerà le acque termali reflue degli alberghi di Padovaoggi.it - Teleriscaldamento, un incontro pubblico per presentare il progetto ai cittadini Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mercoledì 23 ottobre alle 21 presso l’hotel Petrarca di Montegrotto Terme ci sarà unperaidelle Terme Euganee un innovativodi. L’iniziativa, finanziata con fondi PNRR, utilizzerà le acque termali reflue degli alberghi di

Teleriscaldamento - incontro : "Tanti progetti in cantiere. Sconti sul costo del calore" - Quando si realizzera, ci contiamo, il consistente sconto sul costo del calore, si libereranno risorse economiche che sommate agli interventi in corso di attuazione da Ges sarà possibile giungere a una riduzione delle tariffe". Le condizioni di bilancio, nettamente migliorate rispetto agli anni bui del 2022 e 2023 dove Ges per varie ragioni ha rischiato il default, hanno evidenziato un leggero ... (Lanazione.it)