Smartphone persone ai bambini? Sconsigliatissimo prima dei 14 anni: ecco perché (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Il possesso di uno Smartphone personale con connessione libera a Internet è fortemente sconsigliato sia nel periodo della scuola primaria che in quello della secondaria di primo grado”: è una delle “Raccomandazioni di Milano per il benessere e la sicurezza digitale di bambini e pre-adolescenti“, presentate ieri, in apertura della “Digital Week“, e frutto di due anni di lavoro e di ricerca che ha coinvolto 15mila persone, con l’Università di Bicocca e il Comune di Milano in prima linea, insieme ad Ats e provveditorato, al gruppo “Aspettando lo Smartphone”, alla Società Italiana delle Cure primarie Pediatriche Lombardia e al Corecom. Sotto la lente un’indagine sull’“età giusta“: il primo Smartphone in città viene concesso spesso a 11 anni (nel 52,7% dei casi) anche se le famiglie concordano sul fatto che sarebbe meglio attendere i 14 anni. Ilgiorno.it - Smartphone persone ai bambini? Sconsigliatissimo prima dei 14 anni: ecco perché Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Il possesso di unopersonale con connessione libera a Internet è fortemente sconsigliato sia nel periodo della scuolaria che in quello della secondaria di primo grado”: è una delle “Raccomandazioni di Milano per il benessere e la sicurezza digitale die pre-adolescenti“, presentate ieri, in apertura della “Digital Week“, e frutto di duedi lavoro e di ricerca che ha coinvolto 15mila, con l’Università di Bicocca e il Comune di Milano inlinea, insieme ad Ats e provveditorato, al gruppo “Aspettando lo”, alla Società Italiana delle Curerie Pediatriche Lombardia e al Corecom. Sotto la lente un’indagine sull’“età giusta“: il primoin città viene concesso spesso a 11(nel 52,7% dei casi) anche se le famiglie concordano sul fatto che sarebbe meglio attendere i 14

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Smartphone - laptop - tablet - cuffie : “In Italia - 9 persone su 10 utilizzano fino a quattro dispositivi - ma avere troppi device provoca stress” – LO STUDIO - . Sul tema è intervenuto Tony Ran, Presidente di Honor Eu, dichiarando che: “La ricerca mostra che i professionisti sono appesantiti, sia fisicamente sia, soprattutto, psicologicamente, dai loro dispositivi. Chi per controllare la propria casella di posta, chi per vedere se gli sono arrivati messaggi e chi, invece, per tenersi già aggiornato sulle ultime notizie legate all’attualità. (Ilfattoquotidiano.it)

Perché sono esplosi i cercapersone di Hezbollah e perché non esploderà il vostro smartphone - I pager erano stati sabotati con materiale capace di produrre deflagrazioni potenzialmente letali, ma i telefoni non possono essere hackerati per trasformarsi in bombe. (Repubblica.it)

Hezbollah - perché tutti usano i cercapersone : “Smartphone armi di Israele” - (Adnkronos) – Pochi mesi fa, il 13 di febbraio, il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, aveva chiesto a tutti i… L'articolo Hezbollah, perché tutti usano i cercapersone: “Smartphone armi di Israele” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)