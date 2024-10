San Jachiddu, chiude al transito la galleria (Di venerdì 11 ottobre 2024) Rimarrà chiusa al transito per alcuni giorni la galleria San Jachiddu, il tunnel che collega la zona nord con il viale Giostra e lo svincolo dell'autostrada. Dalle 21,30 del 16 ottobre alle 6 del 17/10/2024, dalle 21,30 del 17 ottobre alle 6 del 18 ottobre, dalle 21,30 del 18 ottobre alle 6 del Messinatoday.it - San Jachiddu, chiude al transito la galleria Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Rimarrà chiusa alper alcuni giorni laSan, il tunnel che collega la zona nord con il viale Giostra e lo svincolo dell'autostrada. Dalle 21,30 del 16 ottobre alle 6 del 17/10/2024, dalle 21,30 del 17 ottobre alle 6 del 18 ottobre, dalle 21,30 del 18 ottobre alle 6 del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viale Giostra alto, iniziano i lavori alla base dello svincolo - Entro il 31 ottobre sarà ripristinata la viabilità precedente ai lavori sul viadotto Ritiro The post Viale Giostra alto, iniziano i lavori alla base dello svincolo appeared first on Tempostretto. (msn.com)