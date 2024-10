Ricci Torino, altro exploit in Nazionale: e in Inghilterra danno anche l’Arsenal interessato alla stella di Vanoli (Di venerdì 11 ottobre 2024) Samuele Ricci incanta con la Nazionale, altro exploit in Italia Belgio, in Inghilterra danno l’Arsenal interessato, ma lui aspetta solo Vanoli Diciamo subito: che le voci sul futuro di Samuele Ricci si sarebbero intensificate in casa Torino era ben prevedibile. Anzi, sarebbe stato decisamente strano il contrario. A maggior ragione dopo le ottime prove che Calcionews24.com - Ricci Torino, altro exploit in Nazionale: e in Inghilterra danno anche l’Arsenal interessato alla stella di Vanoli Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Samueleincanta con lain Italia Belgio, in, ma lui aspetta soloDiciamo subito: che le voci sul futuro di Samuelesi sarebbero intensificate in casaera ben prevedibile. Anzi, sarebbe stato decisamente strano il contrario. A maggior ragione dopo le ottime prove che

Ricci : «Ci credevamo - è importante! Il Torino ha un’ambizione» - Adesso non arrivano i risultati, ma oggi era importante dare un segnale di gruppo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Ricci: «Ci credevamo, è importante! Il Torino ha un’ambizione») © Inter-News. (Inter-news.it)

Inter-Torino LIVE 0-0 : miracolo di Sommer su Ricci - IL TABELLINO Inter-Torino 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI: INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitar... (Calciomercato.com)

Inter-Torino - Vagnati : “Ricci al Manchester City? Può giocare ovunque” - Il presidente ci ha creduto, come tutti noi, abbiamo speso una cifra importante”. The post Inter-Torino, Vagnati: “Ricci al Manchester City? Può giocare ovunque” appeared first on SportFace. “Non voglio stare a parlare di Manchester o non Manchester. . Fa piacere ripercorrere l’acquisto di Ricci, l’abbiamo preso che era molto giovane e devo dire che è stata comunque un’operazione importante. (Sportface.it)