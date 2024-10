Qualificazione Europei Under 21 l’Irlanda pareggia con la Norvegia | martedì il match decisivo con gli azzurrini

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) All’Italia di Carmine Nunziata servirà ancora un ultimo sforzo per conservare il primo posto del girone A diagli21. Tra Irlanda eè finita infatti 1-1, con vantaggio irlandese di Roughan e pareggio di Schjelderup al 93?. I padroni di casa si portano quindi a -3 daglia parità di partite giocate e restano in corsa per il primo posto che vale il pass diretto per il torneo continentale di categoria. I ragazzi di Nunziata saranno comunque artefici del proprio destino. Dopo il 2-2 dell’andata, neldi(ore 18.30) allo stadio ‘Nereo Rocco’, aglibasterà comunque non perdere per conquistare un posto a Slovacchia 2025. Nel pomeriggio, sempre per il gruppo A, Turchia-Lettonia 3-0. Classifica: Italia 21 punti; Irlanda 18;16; Turchia 13; Lettonia 8; San Marino 0.