Perché essere sempre di fretta non ci fa per niente bene (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dal punto di vista della psicologia avere sempre fretta in tutto ciò che facciamo non ci fa per nulla bene. Non che sia propriamente una scelta nostra: troppo spesso, infatti, ci ritroviamo vittime di quella società della performance, anzi dello strafare, che noi tutti alimentiamo ogni giorno e che produce importanti effetti negativi sul nostro equilibrio. Così, non dovrebbe sorprenderci che l’aggettivo lento da qualche anno sia stato reclamato da diversi ambiti legati al nostro stile di vita. Perché se proprio - e anche su questo dovremmo riflettere - non possiamo rallentare al lavoro, almeno ciò che sta al di fuori dell'ufficio dovrebbe avere un ritmo sostenibile. E invece, quanti di noi si sono ritrovati prima o dopo ad ammettere di non farcela più? E quanto c’entra con quel malessere la fretta? Il tramonto del multistasking Il multitasking è un esempio eloquente. Gqitalia.it - Perché essere sempre di fretta non ci fa per niente bene Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dal punto di vista della psicologia averein tutto ciò che facciamo non ci fa per nulla. Non che sia propriamente una scelta nostra: troppo spesso, infatti, ci ritroviamo vittime di quella società della performance, anzi dello strafare, che noi tutti alimentiamo ogni giorno e che produce importanti effetti negativi sul nostro equilibrio. Così, non dovrebbe sorprenderci che l’aggettivo lento da qualche anno sia stato reclamato da diversi ambiti legati al nostro stile di vita.se proprio - e anche su questo dovremmo riflettere - non possiamo rallentare al lavoro, almeno ciò che sta al di fuori dell'ufficio dovrebbe avere un ritmo sostenibile. E invece, quanti di noi si sono ritrovati prima o dopo ad ammettere di non farcela più? E quanto c’entra con quel malla? Il tramonto del multistasking Il multitasking è un esempio eloquente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I tagli facili da gestire sono i più richiesti da chi va sempre di fretta ma non vuole rinunciare al piacere di una "bella testa". Ecco i diktat per la nuova stagione - Le chiamiamo layering, stratificazione delle ciocche, e abbracciano ispirazioni rétro, ma riviste in chiave contemporanea. Per ricci e lisci avanza la contrapposizione delle lunghezze, che diventano più corte sulla parte superiore della testa. Sono in forte calo le richieste di modelli da imitare, a favore di forme e lunghezze in grado di far emergere le caratteristiche personali». (Iodonna.it)

Batteria del cellulare sempre scarica - è solo colpa di questa funzione non necessaria : disattivala in fretta - Avere uno smartphone che sia funzionante e performante è ormai un aspetto essenziale della nostra quotidianità. Dovremmo, poi, prestare attenzione alle applicazioni che utilizziamo. Perché la batteria del cellulare si scarica velocemente: gli esperti spiegano qual è la causa Tra le varie feature di cui si potrebbe usufruire nei nostri smartphone, ne spicca una che da tempo sembra dividere gli ... (Cityrumors.it)