Otto passi sulla strada per la vita

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ci sono ancora oggi moltissimi che dubitano del fatto che la scienza moderna possa arrivare a trovare come lapotrebbe essere sorta sul nostro pianeta semplicemente a partire dalla chimica prebiotica del nostro pianeta, intorno a quattro miliardi di anni fa, in quell’epoca infernale chiamata Adeano. La realtà è che le ricerche degli ultimi due decenni hanno dimostrato come molti degli ostacoli ritenuti invalicabili siano in realtà superabilissimi, talché oggi esistono più possibilità diverse in via di approfondimento.