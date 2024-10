Omicidio Mollicone, i giudici: “Non ci sono prove sui Mottola” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non ci sono le prove, il movente è "evanescente". Per questo la Corte d'Assise d'Appello di Roma il 12 luglio ha assolto gli imputati nel processo per l'Omicidio di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001. ''Questa Corte ritiene di non avere le prove della colpevolezza degli odierni imputati, e sa Omicidio Mollicone, i giudici: “Non ci sono prove sui Mottola” L'Identità. Lidentita.it - Omicidio Mollicone, i giudici: “Non ci sono prove sui Mottola” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non cile, il movente è "evanescente". Per questo la Corte d'Assise d'Appello di Roma il 12 luglio ha assolto gli imputati nel processo per l'di Serena, la giovane di Arce uccisa nel 2001. ''Questa Corte ritiene di non avere ledella colpevolezza degli odierni imputati, e sa, i: “Non cisui” L'Identità.

Omicidio Mollicone - i giudici : "Non ci sono prove sui Mottola"

“Nessuna prova contro i Mottola” - i giudici del processo Mollicone : “Se ci sono lo dirà la Cassazione” - “Non vi è certezza che la barbara uccisione della povera Serena sia avvenuta nella caserma dei Carabinieri di Arce: non è certo che la ragazza sia entrata in quel luogo, non è certo che sia stata scagliata contro la porta, ancora più incerto è che la seconda parte dell’aggressione alla sua persona (quella, letale, dell’imbavagliamento e dell’asfissia) sia avvenuta nella stessa Stazione”. (Ilfattoquotidiano.it)