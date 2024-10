Muore sul divano guardano la tv trovato due settimane dopo Davanti ai vigili del fuoco una scena terribile

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tragedia a Lonato del Garda, comune che si trova in provincia di Brescia, dove un uomo di 68 anni è statomorto nel suo appartamento del centro in via Garibaldi. L’ex moglie e la nuora non avevano sue notizie da almeno duee, preoccupate, sono andate a casa per controllare come stesse. Lì lascoperta. Le due donne, infatti, hanno notato la televisione accesa e un odore nauseabondo provenire dall’interno dell’appartamento. La moglie e la figlia dell’uomo hanno quindi chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati idel, i quali hanno provveduto ad aprire la porta e a fare lascoperta. I pompieri hanno rinvenuto il corpo dell’uomo.