Martina Franca, accusa: cocaina nel pacchetto di sigarette al proprietario del bar, arrestato 54enne Polizia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un uomo di 54 anni è stato arrestato dalla Polizia a Martina Franca. Secondo l’accusa ha consegnato al titolare di un bar un pacchetto di sigarette che conteneva, peraltro, cocaina. Gli agenti hanno effettuato l’arresto in conseguenza di un servizio di appostamento. Il 54enne è ai domiciliari. L'articolo Martina Franca, accusa: cocaina nel pacchetto di sigarette al proprietario del bar, arrestato 54enne <small class="subtitle">Polizia</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Martina Franca, accusa: cocaina nel pacchetto di sigarette al proprietario del bar, arrestato 54enne Polizia Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un uomo di 54 anni è statodalla. Secondo l’ha consegnato al titolare di un bar undiche conteneva, peraltro,. Gli agenti hanno effettuato l’arresto in conseguenza di un servizio di appostamento. Ilè ai domiciliari. L'articoloneldialdel bar, proviene da Noi Notizie..

