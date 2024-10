Manovra, Giorgetti: persone fisiche e imprese non hanno niente da temere (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ott. (askanews) – “Le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere, sarà una Manovra equilibrata che metterà a tacere tutte queste polemiche astruse viste in questi giorni”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, all’evento di FdI ‘Far crescere insieme l’Italia’. “L’obiettivo principale era la conferma del taglio del cuneo fiscale, lo faremo e lo renderemo strutturale – ha detto – faremo tagli significativi a ministeri, enti pubblici, se nessuno si offende”. L'articolo Manovra, Giorgetti: persone fisiche e imprese non hanno niente da temere proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ott. (askanews) – “Lee lenonda, sarà unaequilibrata che metterà a tacere tutte queste polemiche astruse viste in questi giorni”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo, all’evento di FdI ‘Far crescere insieme l’Italia’. “L’obiettivo principale era la conferma del taglio del cuneo fiscale, lo faremo e lo renderemo strutturale – ha detto – faremo tagli significativi a ministeri, enti pubblici, se nessuno si offende”. L'articolonondaproviene da Ildenaro.it.

Manovra - Bonelli : "Tassa su bonus casa riguarda 15 mln persone" - 729. È certo, però, che almeno 15 milioni di persone saranno interessate dalla tassa sulla casa introdotta dal governo Meloni, colpevoli di aver efficientato la propria abitazione per consumare meno energia e ridurre l'inquinamento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Dal 1998, anno della sua istituzione da parte del primo governo Prodi, ad oggi, almeno 19 milioni di contribuenti hanno ... (Iltempo.it)