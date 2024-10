Impegno sociale e Padre Daniele Badiali: diversificazione e sostenibilità (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un’offerta diversificata, di qualità e attenta all’ambiente: con queste peculiarità, le cooperative Impegno sociale e Padre Daniele Badiali lavorano da decenni al fianco delle aziende, uscendo dai confini provinciali e, in alcuni casi, aprendo anche all’export. Queste caratteristiche hanno permesso a entrambe di ottenere il marchio di qualità Impact, il registro istituito da Confcooperative Bergamo con la finalità di valorizzare le realtà dagli elevati standard qualitativi, promuovendo progetti di valore e contrastando fenomeni spuri, favorendo uno sviluppo economico e sociale del territorio caratterizzato da equità, sostenibilità ambientale e inclusione. Bergamonews.it - Impegno sociale e Padre Daniele Badiali: diversificazione e sostenibilità Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un’offerta diversificata, di qualità e attenta all’ambiente: con queste peculiarità, le cooperativelavorano da decenni al fianco delle aziende, uscendo dai confini provinciali e, in alcuni casi, aprendo anche all’export. Queste caratteristiche hanno permesso a entrambe di ottenere il marchio di qualità Impact, il registro istituito da Confcooperative Bergamo con la finalità di valorizzare le realtà dagli elevati standard qualitativi, promuovendo progetti di valore e contrastando fenomeni spuri, favorendo uno sviluppo economico edel territorio caratterizzato da equità,ambientale e inclusione.

Daniele Rocchetti saluta le Acli provinciali : “Coltivare l’impegno per generare futuro” - Già alla fine degli anni Quaranta del secolo scorso uno dei nostri maestri, Giuseppe Dossetti, ricordava la necessità che la democrazia dovesse essere “sostanziale” e non solo “formale”10. Tra le proposte contenute c’è la creazione di un Registro Nazionale dei partiti; la possibilità di ricevere un finanziamento pubblico diretto per le attività relative alla partecipazione alle elezioni politiche ... (Bergamonews.it)