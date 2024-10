Humanitas, venti testimonial per il mese rosa della prevenzione al tumore al seno (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ottobre 2024 – L’esperienza di 20 donne, che hanno sconfitto la malattia, diventa una mostra e apre il mese rosa della prevenzione al tumore al seno. Con "Let's talk with Sorrisi in rosa", Humanitas ha presentato le nuove testimonial del progetto “Sorrisi in rosa”, che coinvolgerà gli ospedali di Lombardia, Piemonte e Sicilia. Questa iniziativa, nata dalle pazienti otto anni fa, si propone di sensibilizzare sul tema della prevenzione e dell'importanza della diagnosi precoce. Protagoniste della serata, che si è tenuta all’auditorium di Rozzano ed è stata condotta dal giornalista Umberto Brindani, sono state le fondatrici di “Sorrisi in rosa”, la fotografa Luisa Morniroli e la scrittrice Cristina Barberis Negra. "Sorrisi in rosa è un progetto d'amicizia. Le donne che con noi ne fanno parte hanno attraversato l'esperienza del tumore al seno – ha raccontato Barberis Negra -. Ilgiorno.it - Humanitas, venti testimonial per il mese rosa della prevenzione al tumore al seno Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ottobre 2024 – L’esperienza di 20 donne, che hanno sconfitto la malattia, diventa una mostra e apre ilalal. Con "Let's talk with Sorrisi in",ha presentato le nuovedel progetto “Sorrisi in”, che coinvolgerà gli ospedali di Lombardia, Piemonte e Sicilia. Questa iniziativa, nata dalle pazienti otto anni fa, si propone di sensibilizzare sul temae dell'importanzadiagnosi precoce. Protagonisteserata, che si è tenuta all’auditorium di Rozzano ed è stata condotta dal giornalista Umberto Brindani, sono state le fondatrici di “Sorrisi in”, la fotografa Luisa Morniroli e la scrittrice Cristina Barberis Negra. "Sorrisi inè un progetto d'amicizia. Le donne che con noi ne fanno parte hanno attraversato l'esperienza delal– ha raccontato Barberis Negra -.

