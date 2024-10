GF, Jessica Morlacchi e gli attacchi di panico: «Non respiravo, non vedevo» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il notevole tempo che si ha a disposizione all'interno della casa del Grande Fratello spinge i concorrenti a riflettere sulla propria vita, raccontandosi e tirando fuori anche retroscena inediti. Questo è ciò che ha fatto Jessica Morlacchi, la quale si è aperta con Clayton Norcross mentre condivideva con lui il maglione doppio. La donna si è soffermata soprattutto su di un periodo molto buio vissuto quando aveva circa 18/19 anni. All'epoca soffriva di attacchi di panico fortissimi, che rendevano la sua vita assolutamente invalidante. Purtroppo ci ha messo tanti anni per uscirne, sta di fatto che solo quando ha compiuto 30 anni riuscì a risollevarsi grazie al supporto di uno psichiatra. Tvpertutti.it - GF, Jessica Morlacchi e gli attacchi di panico: «Non respiravo, non vedevo» Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il notevole tempo che si ha a disposizione all'interno della casa del Grande Fratello spinge i concorrenti a riflettere sulla propria vita, raccontandosi e tirando fuori anche retroscena inediti. Questo è ciò che ha fatto, la quale si è aperta con Clayton Norcross mentre condivideva con lui il maglione doppio. La donna si è soffermata soprattutto su di un periodo molto buio vissuto quando aveva circa 18/19 anni. All'epoca soffriva didifortissimi, che rendevano la sua vita assolutamente invalidante. Purtroppo ci ha messo tanti anni per uscirne, sta di fatto che solo quando ha compiuto 30 anni riuscì a risollevarsi grazie al supporto di uno psichiatra.

