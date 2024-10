Ilrestodelcarlino.it - Fratellanza ancora protagonista nelle gare di Arezzo e Caorle

(Di venerdì 11 ottobre 2024)un weekend di sfide tricolori, l’ultimo della stagione all’aperto, quello disputato sabato e domenica a, ed: come sempre laè stata fra le protagoniste del fine settimana che assegnava le maglie tricolori per Cadetti e Cadette nel veneziano, e quelle dei 10 chilometri su strada in Toscana, dove è tornata alla ribalta l’attesa Giulia Cordazzo, al rientro da un lungo stop per infortunio. Suo il miglior piazzamento gialloblù, con un bel sesto posto nella categoria Promesse, che arriva finalmente a chiudere un lungo periodo d’assenza: tre i Senior, invece, Aurora Imperiale chiude 36°, mentre al maschile un po’ meglio lo specialista delle siepi Gian Marco Ronchetti31* tra le Promesse, mentre Marco Vezzelli è 60°.