Delitto con la vanga Conferme dall’autopsia L’omicida e l’ipotesi del rito abbreviato

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il litigio sui pavoni potrebbe costargli l’ergastolo. Ad ora a Irfan Muhamed Rana è contestato l’omicidio volontario per la morte di Letizia Girolami ma "i futili e abietti motivi" sono un aggravante che alzerebbe l’asticella della pena prevista fino all’ergastolo, anziché i 21 previsti come pena base per l’omicidio. In termini processuali l’eventuale nuova contestazione precluderebbe anche la strada (che la difesa potrebbe valutare) delche di per sè implica lo sconto di un terzo della pena, a patto che il processo avvenga sulle carte, sulle indagini, senza dibattimento quindi. Ciò, tradotto, vorrebbe dire un processo davanti la corte d’assise per l’uomo accusato di aver ucciso la ex suocera.