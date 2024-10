Crack e cocaina a bordo dello scooter: arrestato uno spacciatore pugliese a Baronissi (Di venerdì 11 ottobre 2024) In azione, il 9 ottobre, a Baronissi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino che hanno arrestato un 29enne, originario della Puglia e domiciliato a Salerno, per "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Durante un servizio di Salernotoday.it - Crack e cocaina a bordo dello scooter: arrestato uno spacciatore pugliese a Baronissi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In azione, il 9 ottobre, a, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino che hannoun 29enne, originario della Puglia e domiciliato a Salerno, per "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Durante un servizio di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Baronissi - perseguita l’ex moglie : 48enne arrestato - L’uomo non accettando la fine della relazione sentimentale avrebbe vessato e perseguitato la vittima. . del Tribunale di Nocera Inferiore (SA) nei confronti di un 48enne del posto per “atti persecutori” nei riguardi della ex moglie. Segui ZON. IT su Google News. P. L’ordinanza è stata emessa nel rispetto della presunzione di innocenza e eventuali giudizi di responsabilità potranno ... (Zon.it)