Confesercenti allo Snim con uno stand informativo sulle strutture turistiche (Di venerdì 11 ottobre 2024) BRINDISI - La Confesercenti di Brindisi è presente alla ventesima edizione dello Snim (Salone bautico di Puglia), una delle più importanti e prestigiose manifestazioni nautiche italiane, in svolgimento presso il porticciolo “Marina di Brindisi” fino al 14 ottobre, con uno stand informativo per Brindisireport.it - Confesercenti allo Snim con uno stand informativo sulle strutture turistiche Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) BRINDISI - Ladi Brindisi è presente alla ventesima edizione dello(Salone bautico di Puglia), una delle più importanti e prestigiose manifestazioni nautiche italiane, in svolgimento presso il porticciolo “Marina di Brindisi” fino al 14 ottobre, con unoper

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Confesercenti di Brindisi al Salone Nautico di Puglia 2024 - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ... (brindisilibera.it)

Confesercenti Brindisi partecipa alla XX edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia. Previsto uno stand informativo. - La Confesercenti di Brindisi prenderà parte alla XX edizione dello SNIM (Salone Nautico di Puglia), una delle più importanti e prestigiose manifestazioni naut ... (brundisium.net)

Nuovo arrivo per asd aurora volley Brindisi Micaela Mollica - Altro innesto nel reparto difensivo per L’Aurora Volley Brindisi,presentiamo Micaela Mollica,libero Brindisino classe 2006.Micaela nonostante la sua giovane età ha l’esperienza di una veterana. (brindisilibera.it)