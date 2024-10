Cina: lancia terzo satellite per servizi Internet in orbita alta (Di venerdì 11 ottobre 2024) Xichang, 11 ott – (Xinhua) – La Cina ieri ha inviato nello spazio un nuovo satellite per servizi Internet in orbita alta dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il satellite e’ stato lanciato alle 21:50 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-3B ed e’ poi entrato nell’orbita prestabilita. Si tratta del terzo membro di un gruppo di satelliti per la trasmissione di Internet in orbita alta. Il lancio ha costituito la 538ma missione della serie di razzi vettore Long March, ha dichiarato il centro di lancio. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: lancia terzo satellite per servizi Internet in orbita alta Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Xichang, 11 ott – (Xinhua) – Laieri ha inviato nello spazio un nuovoperindal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Ile’ statoto alle 21:50 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-3B ed e’ poi entrato nell’prestabilita. Si tratta delmembro di un gruppo di satelliti per la trasmissione diin. Il lancio ha costituito la 538ma missione della serie di razzi vettore Long March, ha dichiarato il centro di lancio. (Xin) Agenzia Xinhua

