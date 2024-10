Capello: “Nel mio Milan si rispettavano tutti. Ibrahimovic ha potenziale, ma …” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, toccando anche il tema relativo a Zlatan Ibrahimovic Pianetamilan.it - Capello: “Nel mio Milan si rispettavano tutti. Ibrahimovic ha potenziale, ma …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fabio, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul, toccando anche il tema relativo a Zlatan

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Capello punge : “Prima si sapeva chi calciava i rigori”. Poi attacca Leao - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni tornando a parlare di Fiorentina-Milan e attaccando Rafael Leao. (Pianetamilan.it)

Capello punge Fonseca : “Nel Milan degli invincibili si sapeva chi tirava i rigori” - “Prima di ogni partita c’era la riunione finale per ricordarsi cosa fare in campo, quindi tutte le marcature, chi tirava i rigori… Allora si sapeva chi tirava i rigori, e quello che veniva scelto li calciava, non c’erano colpi di fantasia”. Chiaro il riferimento a quanto accaduto nell’ultima giornata di Serie A, in cui il Milan ha perso contro la Fiorentina dopo aver sbagliato due rigori con ... (Sportface.it)

Milan - la Champions vinta contro il Barcellona? Capello spiega una mossa - Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato a 'AKOS Podcast' ricordando anche la finale di Champions League di Atene del 1994. (Pianetamilan.it)