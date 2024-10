Brignone “Ogni stagione è una nuova partenza” (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Ogni stagione che inizia è un nuovo punto di partenza. Dovremmo tutti vivere nel qui e nell’ora, imparando dal passato e avendo obiettivi per il futuro. Però dovremmo imparare tutti a vivere nel momento in cui siamo, per cui questa stagione rappresenta una nuova partenza”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Federica Brignone durante il Fisi Media Day a Milano. (ITALPRESS). pia/mc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Brignone “Ogni stagione è una nuova partenza” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “che inizia è un nuovo punto di. Dovremmo tutti vivere nel qui e nell’ora, imparando dal passato e avendo obiettivi per il futuro. Però dovremmo imparare tutti a vivere nel momento in cui siamo, per cui questarappresenta una”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Federicadurante il Fisi Media Day a Milano. (ITALPRESS). pia/mc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La nuova stagione. Apd San Gimignano ai nastri di partenza. Pallavolo - atletica leggera e calcio a 5 - Una Apd che compie 24 anni che ha presentato il biglietto da visita di tutto rispetto. Tutti in campo dalle ragazze della pallavolo, l’atletica leggera e il calcio a cinque. Dalla pallavolo di 84 ragazze, con un maschietto, altri 40 dell’atletica e da 50 calciatori ‘a Cinque’. Romano Francardelli . (Sport.quotidiano.net)

Teatro Arbostella - ai nastri di partenza la stagione 2024-25 : sabato 28 settembre esplosione di comicità con ‘O Scarfalietto - è quello dove gradualmente si arriva ad un’esplosione di comicità. it. In particolare, è la rottura di uno scaldino nel letto nunziale, ’o scarfalietto appunto, a provocare il finimondo, tanto che i due sposi decidono di separarsi chiamando in causa i loro rispettivi curiosi avvocati. Sul palco, oltre i già citati Patrizia Pozzi, Gino Amoroso, Raffaele Di Stazio, Roberta Amoroso, Ernesto ... (Anteprima24.it)

Gymnasium ai nastri di partenza per la nuova stagione agonistica - È cominciata ufficialmente la stagione agonistica della Gymnasium Banca 360 FVG. I ragazzi, allenati da Andrea Deiuri e Francesca Salvalajo, hanno ripreso gli allenamenti in vasca e al campo sportivo come previsto dal programma. Si è partiti da una preparazione di base per poi iniziare con la... (Pordenonetoday.it)