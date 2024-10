Biden: "Israele non deve più colpire Unifil". Italia, Francia e Spagna: "Attacchi inaccettabili" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pare che il contingente dell'Onu si sia trovato in mezzo al fuoco incrociato tra le Idf e gli Hezbollah. Il bilancio parla di due peacekeeper feriti Ilgiornale.it - Biden: "Israele non deve più colpire Unifil". Italia, Francia e Spagna: "Attacchi inaccettabili" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pare che il contingente dell'Onu si sia trovato in mezzo al fuoco incrociato tra le Idf e gli Hezbollah. Il bilancio parla di due peacekeeper feriti

Israele colpisce ancora le basi Unifil. Biden : "Chiederò di fermare attacchi" - Eventi che, in ogni caso, fanno crescere le tensioni fra Tel Aviv e Roma. L'ambasciata israeliana in Italia, da parte sua, ha accusato Hezbollah di aver "installato, indisturbata, le sue capacità militari vicino alle basi Unifil. "Ai miei colleghi israeliani ho chiesto: cosa succede la prossima volta? Dobbiamo rispondere?" è stata invece l'osservazione provocatoria del titolare della Difesa, ... (Iltempo.it)

Israele colpisce ancora basi le Unifil. Biden : "Chiederò di fermare attacchi" - La posizione 1-31 è una di quella presidiate dal personale militare italiano, già colpita in precedenza dall'Idf. "Assolutamente sì", ha risposto il titolare della Casa Bianca al giornalisti che gli chiedevano se interverrà in tal senso. A livello internazionale gli attacchi a Unifil hanno scatenato una scia di condanne. (Iltempo.it)

Biden : Israele smetta di colpire Unifil - Lo ha assicurato lo stesso Joe Biden, durante una conferenza stampa. Quattro militari della forza di pace Onu in Libano sono stati feriti dal fuoco israeliano in attacchi sferrati nel Sud del Paese nelle ultime 48 ore. 50 Il presidente degli Stati Uniti chiederà a Israele di non mettere più a rischio i Caschi Blu dell'Unifil in LIbano. (Televideo.rai.it)