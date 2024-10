Bambini senz'acqua nella scuola di via Cavour, la denuncia di Giampietro (Pd): "Terzo caso, si faccia chiarezza" (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Dopo le scuole Borgomarino e via del Concilio, acqua razionata oggi anche nella scuola di via Cavour, che ospita Bambini e bambine delle scuole primaria e dell'infanzia dell’Istituto comprensivo 5”.La denuncia arriva ancora una volta dal capogruppo del Pd Piero Giampietro che, di nuovo Ilpescara.it - Bambini senz'acqua nella scuola di via Cavour, la denuncia di Giampietro (Pd): "Terzo caso, si faccia chiarezza" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Dopo le scuole Borgomarino e via del Concilio,razionata oggi anchedi via, che ospitae bambine delle scuole primaria e dell'infanzia dell’Istituto comprensivo 5”.Laarriva ancora una volta dal capogruppo del Pd Pieroche, di nuovo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Menarini con Astrolabio. Riparte il progetto d’intervento terapeutico in acqua per 200 bambini di Firenze - Un’altra tappa della longeva collaborazione fra l’associazione e il Gruppo Menarini, che dal 2011 sostiene l’iniziativa. “Siamo orgogliosi di portare avanti queste attività, accessibili pure a tante famiglie in difficoltà economica, con una valenza non solo terapeutica ma anche di alto contenuto sociale – dice Angela Manzani, presidente di Astrolabio – Vogliamo ringraziare Menarini e la famiglia ... (Ildenaro.it)

Terapia in acqua per 200 bambini grazie al progetto Pita. Cosa è e come funziona - Accanto alle attività estive, che hanno un'impronta più sportiva, il lavoro degli operatori di Astrolabio si svolge principalmente da ottobre a maggio, secondo i ritmi della routine scolastica. "Il movimento in acqua, assieme al gioco, favorisce la socializzazione e diverse abilità utili allo sviluppo",dichiarano Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del board di Menarini. (Lanazione.it)

Menarini con Astrolabio : riparte il Progetto d’Intervento Terapeutico in Acqua per 200 bambini di Firenze - Per ciascun utente sono previste lezioni individuali della durata di circa 40 minuti e l’esperienza di un team multidisciplinare composto da professionisti specializzati, fra neuropsicomotricisti, pedagogisti, psicologi, allenatori e assistenti bagnanti. È appena cominciata una nuova stagione di PITA – Progetto d’Intervento Terapeutico in Acqua, portato avanti dall’associazione Astrolabio. (Dayitalianews.com)