Davidemaggio.it - Alba Parietti ‘in soccorso’ di Carmen Di Pietro a Tale e Quale

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo Valeria Marini, arriva. Per la serie “al peggio non c’è mai fine” aShow presto andrà in scena un’altra performance “da brividi“.Di, eroina trash di questa edizione, condividerà molto probabilmente il palcoscenico con l’opinionista ed ex concorrente da fondo classifica del programma. La notizia arriva da Carlo Conti che non si sbilancia al 100% ma lo fa intendere. In collegamento con La Vita in Diretta, interpellato su una possibile ospitata di, il conduttore dichiara: Nelle prossime settimane secondo me sarà coinvolta Pronta la risposta di, ospite in studio: Mi sto preparando.