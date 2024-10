Zonawrestling.net - WWE vs AEW: NXT distrugge Dynamite negli ascolti

(Di giovedì 10 ottobre 2024) NXT e AEWsi sono spesso trovate l’uno contro l’altra nella messa in onda delle proprie puntate settimanali. La guerra del mercoledì sera è ormai un ricordo, eppure le parti tornano di rado a scontrarsi, vuoi anche per esigenze dei rispettivi network televisivi. Ebbene, martedì 8 ottobre le due fazioni sono andate in onda in simultanea a partire dall’ultima ora di trasmissione di NXT (programma iniziato quindi un ora prima) ovvero le 21:00 della costa EST. Così facendo, Shawn Michaels e soci hanno toccato quota 874.000, mentre329.000 che ne fanno il dato più basso mai registrato nella loro stkria televisiva di cinque anni.