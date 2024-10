Vignali in via Garibaldi: "Negozi chiusi, risse e degrado" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa mattina, Pietro Vignali, capogruppo in consiglio comunale della lista civica che porta il suo nome, insieme ai consiglieri Osio e Pallini, ha incontrato residenti e commercianti all'angolo tra Via Garibaldi e Via Borghesi. L'incontro ha evidenziato una serie di criticità che affliggono il Parmatoday.it - Vignali in via Garibaldi: "Negozi chiusi, risse e degrado" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa mattina, Pietro, capogruppo in consiglio comunale della lista civica che porta il suo nome, insieme ai consiglieri Osio e Pallini, ha incontrato residenti e commercianti all'angolo tra Viae Via Borghesi. L'incontro ha evidenziato una serie di criticità che affliggono il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vignali in via Garibaldi: "Negozi chiusi, risse e degrado" - "La sporcizia e il degrado sono evidenti, con negozi aperti che risultano poco attrattivi: abbiamo contato 9 kebab e numerosi market etnici, che invece di vendere frutta offrono principalmente fiumi d ... (parmatoday.it)

"Degrado e negozi chiusi in via Garibaldi", Pietro Vignali ha incontrato i residenti e i negozianti - Video - “Sono tante le difficoltà che affliggono la zona di via Garibaldi tra degrado urbano e tessuto com-merciale in crisi”: a dirlo l’ex sindaco Vignali che stamane ha incontrato residenti e negozianti. (gazzettadiparma.it)

Parma: in cinquecento alla festa di fine estate di Pietro Vignali In evidenza - Momento di aggregazione e dibattito sui temi centrali per la città: sicurezza e degrado urbano L'ex sindaco di Parma Pietro Vignali ha organizzato alla Club house del Rugby un apericena di fine estate ... (gazzettadellemilia.it)