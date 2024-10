Vanessa Ferrari annuncia il ritiro dalla ginnastica: “È arrivato il momento di dire basta” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vanessa Ferrari dice addio alla ginnastica. L’atleta azzurra, 33 anni, ha annunciato oggi il suo ritiro. “Sto annunciando il ritiro ora. L’avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia stato così”. Così la ginnasta azzurra Vanessa Ferrari annuncia il ritiro all’età di 33 anni. “E’ arrivato il momento di dire basta e, credetemi, sono serena. Fisicamente gli infortuni si stanno facendo sentire”, aggiunge Ferrari a ‘Brescia Oggi’. “Sapevamo un po’ tutti, dopo l’infortunio che le ha impedito di gareggiare a Parigi, che si sarebbe ritirata. Era inevitabile, abbiamo aspettato che lei la ufficializzasse come è giusto che sia. .com - Vanessa Ferrari annuncia il ritiro dalla ginnastica: “È arrivato il momento di dire basta” Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –dice addio alla. L’atleta azzurra, 33 anni, hato oggi il suo. “Stondo ilora. L’avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia stato così”. Così la ginnasta azzurrailall’età di 33 anni. “E’ildie, credetemi, sono serena. Fisicamente gli infortuni si stanno facendo sentire”, aggiungea ‘Brescia Oggi’. “Sapevamo un po’ tutti, dopo l’infortunio che le ha impedito di gareggiare a Parigi, che si sarebbe ritirata. Era inevitabile, abbiamo aspettato che lei la ufficializzasse come è giusto che sia.

