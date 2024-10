"Troppi casi di violenza". L’ateneo di Siena apre un centro per studenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) di Laura Valdesi "A fronte di episodi che risultano già noti alle autorità competenti, in cui sono coinvolti membri della comunità studentesca, e che sono emersi di recente nell’ambito della collaborazione con il centro antiviolenza di Siena, il rettore si è fatto portavoce della volontà di tutta la comunità accademica senese nello stimolare una riflessione aperta e pubblica sul tema della violenza di genere. Un fenomeno che è presente anche nella realtà del territorio e che potrà essere sconfitto solo puntando sulla crescita culturale dell’intera società. Con questo obiettivo il rettore ha rivolto martedì 8 ottobre un messaggio alla comunità che fa parte dell’Università di Siena". Così L’ateneo chiarisce, gettando acqua sul fuoco delle polemiche, il senso di una mail inviata a docenti, studenti e personale amministrativo, scritta dal Magnifico Roberto Di Pietra. Lanazione.it - "Troppi casi di violenza". L’ateneo di Siena apre un centro per studenti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) di Laura Valdesi "A fronte di episodi che risultano già noti alle autorità competenti, in cui sono coinvolti membri della comunità studentesca, e che sono emersi di recente nell’ambito della collaborazione con ilantidi, il rettore si è fatto portavoce della volontà di tutta la comunità accademica senese nello stimolare una riflessione aperta e pubblica sul tema delladi genere. Un fenomeno che è presente anche nella realtà del territorio e che potrà essere sconfitto solo puntando sulla crescita culturale dell’intera società. Con questo obiettivo il rettore ha rivolto martedì 8 ottobre un messaggio alla comunità che fa parte dell’Università di". Cosìchiarisce, gettando acqua sul fuoco delle polemiche, il senso di una mail inviata a docenti,e personale amministrativo, scritta dal Magnifico Roberto Di Pietra.

