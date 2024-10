Torna «Christmas Design»: dal 23 novembre le installazioni in città (Di giovedì 10 ottobre 2024) BERGAMO. Aziende e Designer invitati a realizzare opere e installazioni a tema natalizio. «Metamorfosi e trasformazioni» il tema del 2024. Ecodibergamo.it - Torna «Christmas Design»: dal 23 novembre le installazioni in città Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) BERGAMO. Aziende eer invitati a realizzare opere ea tema natalizio. «Metamorfosi e trasformazioni» il tema del 2024.

