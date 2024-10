Separazione delle carriere, primo via libera in commissione. Pd, M5s e Avs all’attacco del governo: “Vuole controllare la magistratura” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la stretta alle intercettazioni, ecco lo sdoppiamento dei ruoli in magistratura. Dalla commissione Affari costituzionali della Camera arriva il primo sì alla riforma della Separazione delle carriere dei magistrati. I parlamentari hanno votato adottando il ddl del governo come testo base, rispetto ad altre proposte di legge depositate i precedenza. A comunicarlo alle agenzie di stampa è stato il presidente della commissione Nazario Pagano, che è anche relatore della riforma. Il termine per gli emendamenti è stato fissato alle 12 del 23 ottobre. L’iter in commissione – A favore del ddl del governo come testo base hanno votato tutti i gruppi di maggioranza, ma anche Riccardo Magi, segretario di +Europa. Contrari i parlamentari di Pd e M5s. Erano assenti al momento della votazioni rappresentanti di Alleanza verdi sinistra e di Italia viva. Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, primo via libera in commissione. Pd, M5s e Avs all’attacco del governo: “Vuole controllare la magistratura” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la stretta alle intercettazioni, ecco lo sdoppiamento dei ruoli in. DallaAffari costituzionali della Camera arriva ilsì alla riforma delladei magistrati. I parlamentari hanno votato adottando il ddl delcome testo base, rispetto ad altre proposte di legge depositate i precedenza. A comunicarlo alle agenzie di stampa è stato il presidente dellaNazario Pagano, che è anche relatore della riforma. Il termine per gli emendamenti è stato fissato alle 12 del 23 ottobre. L’iter in– A favore del ddl delcome testo base hanno votato tutti i gruppi di maggioranza, ma anche Riccardo Magi, segretario di +Europa. Contrari i parlamentari di Pd e M5s. Erano assenti al momento della votazioni rappresentanti di Alleanza verdi sinistra e di Italia viva.

Separazione carriere magistrati - primo sì al ddl voluto da Nordio per riformare la Giustizia - Passo avanti verso la separazione delle carriere dei magistrati: la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo base proposto dal governo. Pd e M5s hanno votato contro. Colucci (M5s): "Forza Italia va all'incasso".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Separazione delle carriere - primo sì in commissione al ddl - La Commissione ha infatti votato adottando il ddl del governo come testo base, rispetto ad altre proposte di legge depositate in precedenza. . Il termine per gli emendamenti è stato fissato alle 12 del 23 ottobre. Primo sì della Commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma della separazione delle carriere di magistrati. (Quotidiano.net)

Consulta - lite tra poli e ottava fumata nera sul giudice. E giovedì è scontro sulla separazione delle carriere - L'opposizione è pronta ad una nuova battaglia in Commissione. "Ora accettino il dialogo con le opposizioni che si sono rifiutati di avere fino a qui", rilancia la segretaria dem Elly Schlein. La convinzione della coalizione e della premier Giorgia Meloni era quella di tirare dritto, poi - racconta un 'big' - è venuto meno un pacchetto di voti e si è deciso di tornare sullo schema della scheda ... (Agi.it)