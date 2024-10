Schlein | tassa a super ricchi non è tabù

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) 16.52 "Nessun aumento delle tasse in manovra? Meloni mente sapendo di mentire.Il Piano approvato in Cdm allinea le accise diesel a quelle della benzina: 3mld in più dalle tasche di cittadini e imprese, 70 euro a famiglia".Cosìa La7."Contrari a più tasse a ceto medio" ma "non è". Sulla nomina in Consulta: "Quanta ipocrisia da questa destra. La maggioranza non ha tentato di creare dialogo con l' opposizione". Campo largo? "Mai chiamato così. A me interessa coalizione progressista per creare giustizia sociale"