Quifinanza.it - Rafa Nadal si ritira ma punta a un “bonus” da 700mila euro, annunciata la partita d’addio

(Di giovedì 10 ottobre 2024)sie la notizia ha in parte scosso il mondo del tennis e, al tempo stesso, confermato quanto ormai in tanti vedevano in campo. Il celebre prodigio ha compiuto 38 anni lo scorso giugno ma da tempo, ormai, era distante dai suoi standard. Ha proseguito finché ha potuto e, alla fine, ha dovuto cedere alle pretese del proprio fisico. Uno scotto che ancora non sembra stia pagando Novak Djokovic, non del tutto almeno, con i suoi 37 anni. Il cambio generazionale è ormai inevitabile e, dopo Federer, un’altra grande gloria dice basta. Non subito, però. L’addio dielTutti i grandi dello sport devono accettare il tempo che scorre inesorabile. Lo ha infine fatto anche. Commovente il suo messaggio video, nel quale ha ripercorso la sua carriera colma di successi, gioie e dolori. “La verità è che sono stati anni difficili, in particolare gli ultimi due.