Pattinaggio di figura: Nakata domina lo short alla tappa Junior Grand Prix di Wuxi, bene Petracchi-Basile nella danza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Va in archivio la prima giornata di competizioni in quel di Wuxi, città della Cina che ospita questo fine settimana l'ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2024-2025 di Pattinaggio artistico. Due i segmenti andati in scena quest'oggi: lo short program individuale maschile e la rhythm dance della danza sul ghiaccio. In campo maschile ad imporsi è stato il giapponese Rio Nakata. L'atleta, vincitore delle Finali dello scorso anno e argento iridato di categoria, si è rivelato l'unico a spingersi oltre la soglia degli 80 punti, raccogliendo 81.55 (43.14, 38.41) con il classico layout composto dal triplo axel (di Grande qualità), dal triplo flip e dalla combinazione triplo toeloop/triplo toeloop. A cinque punti di distanza si è invece piazzato il neozelandese Yanhao Li che, malgrado una caduta del triplo axel, è riuscito comunque a guadagnare 76.10 (39.83, 37.

