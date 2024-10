Parlamento Ue contro Orban, insulti al leader ungherese e scontro in Aula (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Viktor Orban a Strasburgo è finito sotto un fuoco di fila di critiche, a volte ai limiti dell’insulto, L'articolo Parlamento Ue contro Orban, insulti al leader ungherese e scontro in Aula proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Parlamento Ue contro Orban, insulti al leader ungherese e scontro in Aula Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Viktora Strasburgo è finito sotto un fuoco di fila di critiche, a volte ai limiti dell’insulto, L'articoloUeale sinproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Parlamento Ue contro Orban - insulti al leader ungherese e scontro in Aula - Secondo il premier, il 1956 ungherese “non c’entra nulla” con la guerra in corso in Ucraina. Entrambi sono della Cdu/Csu, primo partito secondo i sondaggi in Germania, anche se oggi è all’opposizione, e militano nel Ppe, partito del quale Orban faceva parte, in un tempo nemmeno troppo lontano. Anche il copresidente dell’Ecr Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia, dopo aver sottolineato le ... (Ildenaro.it)

Parlamento Ue contro Orban - insulti al leader ungherese e scontro in Aula - Dall'attacco di von der Leyen allo scontro con Ilaria Salis: il dibattito sugli obiettivi della presidenza ungherese del Consiglio Ue si trasforma in un 'processo' al numero uno di Fidesz Viktor Orban a Strasburgo è finito sotto un fuoco di fila di critiche, a volte ai limiti dell’insulto, per una mattinata intera. (Sbircialanotizia.it)

