Napoli, rubata l'auto di Politano a Posillipo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nemmeno il tempo di metabolizzare il tentavivo di furto per la macchina di Juan Jesus, che un altro giocatore del Napoli è stato vittima di rapina.Ieri sera è toccato a Matteo Ilmattino.it - Napoli, rubata l'auto di Politano a Posillipo Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nemmeno il tempo di metabolizzare il tentavivo di furto per la macchina di Juan Jesus, che un altro giocatore delè stato vittima di rapina.Ieri sera è toccato a Matteo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - rubata la Smart di Politano mentre era in un ristorante a Posillipo - Dopo la rapina a Neres e il tentato furto a Juan Jesus, la terza vittima dei calciatori del Napoli è Matteo Politano. . Che brutta sensazione, fate vomitare!” Juan Jesus ha postato un video in cui si vede la sua auto messa sottosopra e con diversi pezzi di vetro rotti all’interno, segno del tentato furto. (Ilnapolista.it)

Nutella vegana rubata destinata alla Francia trovata in vendita a Napoli - Il Nas di Napoli ha sequestrato, in un negozio che si affaccia in uno dei vicoli del centro storico della città, un lotto […]. Un lotto di Nutella vegana, destinato alla Francia e rubato in Campania, è stato trovato in vendita in un negozio che si affaccia in uno dei vicoli del centro storico di Napoli. (2anews.it)

Barber shop degli orrori chiuso a Napoli - prezzi stracciati - lamette sporche di sangue e blatte. Rubata pure l’energia - Scoperta una barberia abusiva al centro storico di Napoli, priva di autorizzazioni e in scarse condizioni igienico sanitarie. All'interno sporcizia e blatte. Sequestrata dalla Polizia Locale.Continua a leggere . (Fanpage.it)