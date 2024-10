Morte Lucia Salcone: i dubbi sulla dinamica dell'incidente e sul rogo dopo la perizia sull'auto di Caliendo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sarà la polizia scientifica di Roma ad analizzare le tracce di combustibile rilevate e isolate durante la perizia, svolta nella mattinata di ieri, sulla carcassa della Fiat 500 nella quale, la sera del 27 settembre, è morta Lucia Salcone, a San Severo.La donna, secondo la prima ricostruzione Foggiatoday.it - Morte Lucia Salcone: i dubbi sulla dinamica dell'incidente e sul rogo dopo la perizia sull'auto di Caliendo Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sarà la polizia scientifica di Roma ad analizzare le tracce di combustibile rilevate e isolate durante la, svolta nella mattinata di ieri,carcassaa Fiat 500 nella quale, la sera del 27 settembre, è morta, a San Severo.La donna, secondo la prima ricostruzione

Lucia Salcone morta nell’auto in fiamme : il sospetto dell’incidente simulato dal marito - Il marito Ciro Caliendo, imprenditore vitivinicolo, è indagato per omicidio volontario. Stamattina sono cominciati i rilievi sull’auto carbonizzata della coppia. Continua a leggere . La procura di Foggia ha il sospetto che l’incidente avvenuto a fine settembre sulla SP13, tra San Severo e Castelnuovo della Daunia, sia stata una messinscena dell’uomo. (Fanpage.it)

Al funerale di Lucia Salcone anche il marito Ciro Caliendo indagato per omicidio : la reazione dei presenti - Ciro Caliendo, indagato per omicidio volontario, ha partecipato ai funerali della moglie Lucia Salcone nella cattedrale di Santa Maria Assunta a San Severo. (Notizie.virgilio.it)

Caso Lucia Salcone - morta in un incidente stradale a Foggia. L’autopsia non scioglie i dubbi : disposti gli esami tossicologici - Insomma, i dubbi restano. Potrebbe non esser stato un banale incidente quello che ha portato alla morte Lucia. Ma a seguito di alcuni elementi emersi nel corso delle indagini qualcosa non quadra. . L'articolo Caso Lucia Salcone, morta in un incidente stradale a Foggia. I tempi delle indagini Oggi l’autopsia, durata circa tre ore, è stata svolta dal professor Luigi Cipollini del ... (Open.online)