Mister Movie | Saoirse Ronan si è sentita triste quando Ryan Gosling ha abbandonato Amabili Resti

Saoirse Ronan ha raccontato di essersi sentita "triste" quando Ryan Gosling ha abbandonato il film del 2009 "Amabili Resti" ed è stato sostituito da Mark Wahlberg.

Mister Movie | Saoirse Ronan ha rifiutato un ruolo importante nell’MCU - In un universo alternativo, infatti, Saoirse Ronan avrebbe potuto vestire i panni della spia russa. Sebbene Florence Pugh sia ormai una delle stelle indiscusse del Marvel Cinematic Universe (MCU), la scelta dell’attrice per interpretare Yelena Belova, la sorella di Vedova Nera, poteva essere diversa. (Mistermovie.it)

Saoirse Ronan : 10 cose che forse non sai sull’attrice - Nel 2023 l’attrice è stata protagonista, insieme a Paul Mescal, del film Il nemico, film distopico che riflette sul disfacimento di una coppia. Ma per molto tempo, ho sofferto il fatto di non averlo potuto fare”. Come si pronuncia il suo nome? 8. In un divertente video su YouTube, vengono raccolte alcune delle tante occasioni in cui le è stata chiesta la corretta pronuncia, che è “Ser-sha”. (Cinefilos.it)

Saoirse Ronan : "Nel mio futuro non penso ci sia un film Marvel" - Il coinvolgimento nel MCU Il giornalista ha infatti chiesto se fossero vere le indiscrezioni secondo le quali la Marvel l'avrebbe voluta nella parte di Yelena Belova in Black Widow, poi affidata a Florence Pugh. L'attrice, recentemente star di The Outrun, ha affrontato la questione durante un recente episodio del podcast Happy Sad Confused, condotto da Josh Horowitz. (Movieplayer.it)