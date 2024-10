Quotidiano.net - L’uragano rade al suolo il villaggio per pensionati: diversi morti. Le immagini da Fort Pierce (Florida)

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Miami, 10 ottobre 2024 – Sono per lo piùle vittime cheMilton ha fatto nella contea di St. Lucie, adove sorge un complesso residenziale che ospita over 55. Lo sceriffo Keith Pearson ha confermato che ci sono “”, mentre lemostrano i cottage sull’acqua sventrati dalla forza del vento. Nello Spanish Lakes Country Club Village (330 acri con campi da golf, tennis e piscine) alcuni prefabbricati sono crollati, e dappertutto si incontrano pezzi di lamiere, tronchi d’albero e assi di legno. Da questa notte le autorità vanno controllando casa per casa, per mettere al sicuro le persone.