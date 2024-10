Libano, almeno 12 morti in vari raid (Di giovedì 10 ottobre 2024) 12.45 Dodici morti e tre feriti nei raid israeliani delle ultime ore nella valle libanese della Bekaa. Lo riferisce il ministero dell'informazione libanese, che parla di 2 morti in un attacco a Sohmor,6 a Buday e 4 vicino Baalbeck. La Protezione civile libanese ha riferito che un raid ha colpito il centro della Protezione civile a Derdeghaya, periferia est di Tiro,causando 5 morti. Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver attaccato 140 obiettivi in Libano e Gaza in 24 ore. 40 invece i razzi lanciati dal Libano su Israele. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 12.45 Dodicie tre feriti neiisraeliani delle ultime ore nella valle libanese della Bekaa. Lo riferisce il ministero dell'informazione libanese, che parla di 2in un attacco a Sohmor,6 a Buday e 4 vicino Baalbeck. La Protezione civile libanese ha riferito che unha colpito il centro della Protezione civile a Derdeghaya, periferia est di Tiro,causando 5. Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver attaccato 140 obiettivi ine Gaza in 24 ore. 40 invece i razzi lanciati dalsu Israele.

