Italia-Belgio le formazioni ufficiali | conferme e tanta Inter!

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è in programma alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico, sfida valevole per il gruppo 2 della Lega A della UEFA Nations League. LA SFIDA – L’sfiderà ilnella terza gara della sua Nations League 2024-2025. La Nazionale azzurra si prepara al match con l’entusiasmo di chi ha siglato due importanti vittorie contro Francia e Israele e la voglia di chi intende dimostrare che quelle sfide non siano state una casualità. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti, per l’occasione, ha deciso di puntare su un nucleo di calciatori che ha fatto bene nei precedenti incontri in magliana.(Nations League, Lega A, Numero 2), le: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui.