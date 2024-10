Ilfoglio.it - Israele colpisce basi Unifil in Libano. Crosetto: "Può essere crimine di guerra"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Le forze armate israeliane hanno colpito tredella missionenel sud del, due delle quali italiane. Due caschi blu indonesiani sono rimasti feriti, ma secondo quanto riporta l'Organizzazione delle nazioni unite le loro condizioni non sono gravi. Non risultano feriti soldati italiani. "Non si tratta di un errore e non si tratta di un incidente", ha detto il ministro della Difesa Guidoin una conferenza stampa oggi pomeriggio a Palazzo Chigi. "Non ci basta che non ci siano stati feriti gravi: abbiamo bisogno di avere spiegazioni formali nel più breve tempo possibile". Poche ore prima il ministro aveva convocato l'ambasciatore israeliano. "L'ambasciatore non era in grado di fornire tutti gli elementi richiesti, e quindi aspettiamo spiegazioni", ha aggiunto parlando con i giornalisti.