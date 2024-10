In medicina estetica è iniziata la undetectable era: il ritocco «impercettibile». Come quello presunto (e chiacchieratissimo sui social) di Christina Aguilera (Di giovedì 10 ottobre 2024) In medicina estetica sembra che l'epopea dei filler maldestri, quelli che generano gonfiori «fuori controllo» su zigomi e labbra, stia per volgere al capolinea. Gli esperti sostengono che ad attenderci ci sono procedure prive di segni rivelatori e che non alterano i lineamenti Vanityfair.it - In medicina estetica è iniziata la undetectable era: il ritocco «impercettibile». Come quello presunto (e chiacchieratissimo sui social) di Christina Aguilera Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Insembra che l'epopea dei filler maldestri, quelli che generano gonfiori «fuori controllo» su zigomi e labbra, stia per volgere al capolinea. Gli esperti sostengono che ad attenderci ci sono procedure prive di segni rivelatori e che non alterano i lineamenti

Medicina estetica occulta. Cristina Sartorio della Sies : «Sento di riunioni private - dove una donna - senza essere un medico arriva - inietta botox e filler a poco prezzo e se ne va. E in caso di problemi post-trattamento?» - A due anni dalla maxi-indagine del Nas dei Carabinieri prosegue il trend dell'auto-medicina estetica. L'allarme dalla Società italiana di chirurgia e medicina estetica e una guida per i pazienti. Utilizzare dispositivi medici senza averne la giusta competenza e senza il rispetto delle procedure previste dalla legge può esporre i pazienti a gravi conseguenze. (Vanityfair.it)

Medicina estetica : filler fai-da-te e trattamenti non sicuri. I rischi della bellezza a tutti i costi - La medicina estetica non invasiva non è esente da pericoli. E non è una procedura a cui sottoportsi in maniera superficiale. I rischi e i consigli degli esperti. (Vanityfair.it)

