I fondi per il progetto del metrò | Il cantiere è ancora lontano

Il metrò incassa il denaro che mancava per il nuovo progetto di fattibilità, "ma il cantiere non è certo dietro l'angolo". La metrotranvia da Cologno a Vimercate riparte daccapo. "Ci rendiamo conto che dire alla gente che è stato fatto un passo avanti rischia di sembrare fuori luogo – spiega il sindaco Francesco Cereda – . Ma senza questo passaggio l'infrastruttura sarebbe rimasta al palo. L'abbiamo sbloccata". Arriva così alla fine la lunga impasse sui soldi per pagare lo studio tecnico-economico: 1 milione l'hanno messo i comuni coinvolti nella tratta (ci sono anche Brugherio, Agrate, Concorezzo e Carugate) "e la differenza di 1 milione e mezzo con la delibera di Palazzo Marino se la sono accollata Milano (583mila euro) e la Regione".

