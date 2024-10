Grande Fratello 25, Shaila Gatta si sbilancia sull’uomo che ha fuori dalla casa: nome e rivelazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Shaila Gatta, durante la sua permanenza al Grande Fratello, ha descritto dettagliatamente un certo Sasà, uomo con cui ha avuto una relazione prima di entrare nella casa. Lo ha definito come “tanta roba”, sottolineando il suo aspetto fisico con “occhioni verdi” e un’energia travolgente. Questo racconto ha suscitato l’interesse dei fan, ma anche polemiche, considerando che Shaila, all’interno del reality, ha mostrato interesse per Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Le sue parole e azioni hanno scatenato curiosità e critiche tra i telespettatori. Grande Fratello 25: la descrizione dell’uomo ideale secondo Shaila Gatta Nel corso di una conversazione al Grande Fratello, Shaila Gatta ha parlato di Sasà, descrivendolo con entusiasmo: “Mamma mia che bello, che bomba che è. Sasà se lo vedi tu svieni fidati, è davvero tanta roba. Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Shaila Gatta si sbilancia sull’uomo che ha fuori dalla casa: nome e rivelazioni Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), durante la sua permanenza al, ha descritto dettagliatamente un certo Sasà, uomo con cui ha avuto una relazione prima di entrare nella. Lo ha definito come “tanta roba”, sottolineando il suo aspetto fisico con “occhioni verdi” e un’energia travolgente. Questo racconto ha suscitato l’interesse dei fan, ma anche polemiche, considerando che, all’interno del reality, ha mostrato interesse per Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Le sue parole e azioni hanno scatenato curiosità e critiche tra i telespettatori.25: la descrizione dell’uomo ideale secondoNel corso di una conversazione alha parlato di Sasà, descrivendolo con entusiasmo: “Mamma mia che bello, che bomba che è. Sasà se lo vedi tu svieni fidati, è davvero tanta roba.

