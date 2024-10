FOTO – Nadal annuncia il ritiro! L’omaggio dell’Inter: «Grazie per lo spettacolo» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nadal ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal tennis professionistico all’età di 38 anni, chiudendo così una carriera leggendaria. Il maiorchino, soprannominato il “Re della terra rossa”, ha conquistato 92 titoli, tra cui 22 del Grande Slam e 14 vittorie al Roland Garros. L’Inter lo ha omaggiato con un messaggio e una FOTO sui social. ritiro – Rafael Nadal ha annunciato attraverso i suoi profili social, l’addio definitivo al mondo del tennis giocato, dopo un lungo periodo di infortuni, in particolare alla gamba sinistra, che lo hanno tenuto lontano dai campi per gran parte delle ultime due stagioni. L’Inter ha ricordato così il campione spagnolo: “Re della terra rossa, Grazie per lo spettacolo che ci hai regalato in questi anni”. Inter-news.it - FOTO – Nadal annuncia il ritiro! L’omaggio dell’Inter: «Grazie per lo spettacolo» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)hato ufficialmente il suodal tennis professionistico all’età di 38 anni, chiudendo così una carriera leggendaria. Il maiorchino, soprannominato il “Re della terra rossa”, ha conquistato 92 titoli, tra cui 22 del Grande Slam e 14 vittorie al Roland Garros. L’Inter lo ha omaggiato con un messaggio e unasui social.– Rafaelhato attraverso i suoi profili social, l’addio definitivo al mondo del tennis giocato, dopo un lungo periodo di infortuni, in particolare alla gamba sinistra, che lo hanno tenuto lontano dai campi per gran parte delle ultime due stagioni. L’Inter ha ricordato così il campione spagnolo: “Re della terra rossa,per loche ci hai regalato in questi anni”.

