Spazionapoli.it - Formazioni Italia-Belgio, Spalletti sorprende tutti: le scelte su Di Lorenzo, Raspadori e Buongiorno

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Arrivano leufficiali da parte del CT Lucianoper la sfida tra l’e il: svelate le decisioni su Giovanni Di, Giacomoe Alessandro. L’torna in campo: nel primo impegno di questa seconda sosta della stagione per le Nazionali, affronterà ilnella UEFA Nations League. Un impegno di un certo livello per la compagine azzurra, che avrà la missione di confermarsi dopo gli ottimi segnali riscontrati nella precedente sosta. Anche per questo, ledel Commissario Tecnico Lucianosono orientate verso la continuità, con alcuneche comunque creano molto dibattito tra i tifosi. Confermato, ancora una volta, l’impiego della difesa a tre, sistema che sembra ormai quello di base per la Nazionale, che per l’occasione scenderà in campo con il 3-5-2.