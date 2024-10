Filippino abusa della figlia 13enne anche in ospedale: chiesti 10 anni di carcere (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'adolescente era stata violentata per mesi dal genitore ed era rimasta incinta. La madre sapeva tutto ma non ha parlato per timore di ritorsioni Ilgiornale.it - Filippino abusa della figlia 13enne anche in ospedale: chiesti 10 anni di carcere Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'adolescente era stata violentata per mesi dal genitore ed era rimasta incinta. La madre sapeva tutto ma non ha parlato per timore di ritorsioni

