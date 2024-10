Fece abortire la compagna con una tisana: sei anni al 55enne mobiliere brianzolo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Monza, 10 Ottobre 2024 - Il Tribunale di Monza ha condannato a 6 anni di reclusione un 55enne brianzolo, facoltoso mobiliere vedovo e con figli grandi, imputato di interruzione non consensuale di gravidanza perché accusato di avere fatto volontariamente perdere il bambino alla sua allora compagna mescolando un farmaco in una tisana e in un bicchiere di acqua di cocco che le aveva offerto a casa sua. Il 55enne era stato denunciato dalla ex compagna, una monzese 45enne, che sostiene di avere notato un "residuo dal cattivo sapore" nelle bevande che aveva assunto e che nella stessa notte l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale di Monza. Ilgiorno.it - Fece abortire la compagna con una tisana: sei anni al 55enne mobiliere brianzolo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Monza, 10 Ottobre 2024 - Il Tribunale di Monza ha condannato a 6di reclusione un, facoltosovedovo e con figli grandi, imputato di interruzione non consensuale di gravidanza perché accusato di avere fatto volontariamente perdere il bambino alla sua alloramescolando un farmaco in unae in un bicchiere di acqua di cocco che le aveva offerto a casa sua. Ilera stato denunciato dalla ex, una monzese 45enne, che sostiene di avere notato un "residuo dal cattivo sapore" nelle bevande che aveva assunto e che nella stessa notte l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale di Monza.

