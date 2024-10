Lanazione.it - Delitto di Pozzo . La confessione choc : "Una lite per i pavoni e poi l’ho uccisa"

(Di giovedì 10 ottobre 2024). Ci sarebbero alcuni pulcini di pavone alla base del litigio tra Irfan Muhaned Rana e Letizia Girolami che è sfociato neldidella Chiana di sabato notte. Una donna è stataa colpi di zappa alla testa, appena fuori casa sua. Il pakistano, 37 anni, ex fidanzato della figlia, in carcere da domenica, ieri pomeriggio ha chiesto un interrogatorio d’urgenza e ha vuotato il sacco. Ha raccontato la sua verità. Il diverbio sarebbe nato per una questione relativa agli uccelli allevati nel casolare in aperta campagna, nel cuore della Valdichiana. Alcuni pulcini nei giorni precedenti al femminicidio sarebbero scomparsi, forse per la forte pioggia. Da lì la rabbia della psicoterapeuta, 72 anni, che avrebbe acusato il marito (che non era presente) di quanto accaduto.