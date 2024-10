Calcio. Terza Categoria. Ben sessanta reti nella prima giornata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa 10 ottobre 2024 – Tre vittorie interne, altrettante esterne e due pareggi nella prima giornata della Terza Categoria pisana girone A. Ben trentacinque le reti segnate nelle otto partite in calendario. Il risultato più roboante è quello della Nuova Popolare Cep che espugna 1 – 6 il campo dei padroni di casa del Legoli e si conferma squadra competitiva e gruppo in forma per una stagione importante. Il Lajatico vince 3 – 4 sul campo del CB Pisa, la squadra di mister Biagini ha la meglio su quella di mister Durante in una sfida ricca di reti e decisa dagli ospiti a sette minuti dalla fine del tempo regolamentare. Bella vittoria esterna del Porta a Lucca che si impone 0 – 2 sul campo del Fabbrica grazie alle reti messe a segno da Pettenon e Paoli. Lanazione.it - Calcio. Terza Categoria. Ben sessanta reti nella prima giornata Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa 10 ottobre 2024 – Tre vittorie interne, altrettante esterne e due pareggidellapisana girone A. Ben trentacinque lesegnate nelle otto partite in calendario. Il risultato più roboante è quello della Nuova Popolare Cep che espugna 1 – 6 il campo dei padroni di casa del Legoli e si conferma squadra competitiva e gruppo in forma per una stagione importante. Il Lajatico vince 3 – 4 sul campo del CB Pisa, la squadra di mister Biagini ha la meglio su quella di mister Durante in una sfida ricca die decisa dagli ospiti a sette minuti dalla fine del tempo regolamentare. Bella vittoria esterna del Porta a Lucca che si impone 0 – 2 sul campo del Fabbrica grazie allemesse a segno da Pettenon e Paoli.

